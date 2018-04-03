В Кутаиси благоустроят подземные переходы

03.04.2018 16:22 Три подземных перехода будут благоустроены в Кутаиси. На первом этапе их почистят и отремонтируют, на втором этапе – установят освещение и камеры видеонаблюдения.



Работы уже начались на проспекте Чавкавадзе. Сегодня с ними ознакомились мэр города, председатель сакребуло с заместителями.



«В течение десятилетий подземные переходы в городе не выполняли свою функцию. Из-за антисанитарии и грязи, пешеходу были вынуждены переходить дорогу на свой страх и риск. Мы уже начали решать эту проблему», — заявил мэр Кутаиси Георгий Чигвария.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

