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В Кутаиси благоустроят подземные переходы
03.04.2018 16:22
Три подземных перехода будут благоустроены в Кутаиси. На первом этапе их почистят и отремонтируют, на втором этапе – установят освещение и камеры видеонаблюдения.
Работы уже начались на проспекте Чавкавадзе. Сегодня с ними ознакомились мэр города, председатель сакребуло с заместителями.
«В течение десятилетий подземные переходы в городе не выполняли свою функцию. Из-за антисанитарии и грязи, пешеходу были вынуждены переходить дорогу на свой страх и риск. Мы уже начали решать эту проблему», — заявил мэр Кутаиси Георгий Чигвария.
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