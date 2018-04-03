Станциям метро проведут реабилитацию после получения результатов исследования

03.04.2018 16:32 Работы по реабилитации станций метро начнется после того, как станут известны результаты исследований. Об этом заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе.



«Мы ждем заключений. Как только у нас будет документация, мы начнем работы по реабилитации станций метро – как Варкетили, так и других станций, в которых есть проблемы и тяжелое положение», — заявил Каха Каладзе.



Мэрия Тбилиси приняла решение о приостановке работ по реабилитации станций метро после того, как на станции Варкетили рухнул потолок. Тогда пострадали 14 человек.















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