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Станциям метро проведут реабилитацию после получения результатов исследования
03.04.2018 16:32
Работы по реабилитации станций метро начнется после того, как станут известны результаты исследований. Об этом заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе.
«Мы ждем заключений. Как только у нас будет документация, мы начнем работы по реабилитации станций метро – как Варкетили, так и других станций, в которых есть проблемы и тяжелое положение», — заявил Каха Каладзе.
Мэрия Тбилиси приняла решение о приостановке работ по реабилитации станций метро после того, как на станции Варкетили рухнул потолок. Тогда пострадали 14 человек.
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