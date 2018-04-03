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Главы Конституционных судов Литвы, Молдовы и Грузии обсудят действия российских коллег при аннексии Крыма


03.04.2018   16:33
На рабочей встрече глав Конституционного судов, членов Ассоциации конституционного правосудия стран Балтийского и Черноморского регионов, организованной по инициативе Конституционного суда Грузии, обсудят действия членов конституционного суда России во время аннексии Крыма. Об этом рассказал в Фейсбуке 3 апреля председатель Конституционного суда Украины Станислав Шевчук.

«Мы с коллегами – судьями Конституционного судов Грузии, Литвы, Молдовы – должны найти решения, приведут к эффективному и наиболее действенному способу остановки агрессии. На повестке дня – согласование общей позиции по вопросу привлечения судей Конституционного суда России к ответственности за создание предпосылок для аннексии Крыма, а именно использование Конституционного правосудия для внутренней легализации серьезных нарушений международного права. Для этого мы будем использовать все возможности и механизмы Ассоциации конституционного правосудия стран Балтийского и Черноморского регионов (BBCJ)», – сообщил Шевчук.

Главная военная прокуратура Украины составила сообщение о подозрении главе Конституционного суда России Валерию Зорькину и 18-ти судьям этого суда в соучастии в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины во время российской аннексии Крыма.

Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости». Верховная Рада Украины официально объявила датой начала временной оккупации Крыма и Севастополя Россией 20 февраля 2014 года.






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