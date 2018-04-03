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Посольство Швейцарии не знает, покинул ли Грузию выдворенный российский дипломат


03.04.2018   17:27
Посольство Швейцарии в Грузии не обладает информацией о том, покинул ли Грузию сотрудник секции интересов Российской Федерации, решение о выдворении которого приняло внешнеполитическое ведомство. Об этом Первому каналу заявили в посольстве Швейцарии в Грузии.

Первый канал связался и с министерством иностранных дел Грузии. В ведомстве пока не комментируют вопрос.

Для того, чтобы покинуть страну, правительство Грузии дало российскому дипломату срок в семь дней. Он истекает в четверг. О выдворении дипломата министерство иностранных дел заявило 29 марта.

Согласно заявлению МИД Грузии, решение связано с фактом отравления Сергея Скрипаля на территории Соединенного Королевства.

Согласно информации на веб-странице МИД России, в секции интересов Российской Федерации в Швейцарском посольстве работают 10 дипломатов.

Бывшего сотрудника ГРУ России Сергея Скрипаля и его дочь отравили в городе Солсбери 4 марта. Ответственность за случившееся Великобритания возложила на Россию и выдворила из страны 23 российских дипломата. Скоро о солидарности с Великобританией объявили и другие страны. К этому времени российских дипломатов выдворили до 30 государств.






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