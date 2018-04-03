Президент Грузии выступит в парламенте 2 мая

03.04.2018 17:50 2 мая президент Грузии Георгий Маргвелашвили выступит в законодательном органе с ежегодным отчетом.



По информации Первого канала, в связи с выступлением президента, между администрацией президента и руководством парламента уже достигнута договоренность.



Согласно регламенту, как правило, президент должен прийти в парламент на первое же заседание весенней сессии.



Весенняя сессия была открыта 6 февраля, хотя президент в парламенте не появился.

















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

