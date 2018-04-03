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Президент Грузии выступит в парламенте 2 мая
03.04.2018 17:50
2 мая президент Грузии Георгий Маргвелашвили выступит в законодательном органе с ежегодным отчетом.
По информации Первого канала, в связи с выступлением президента, между администрацией президента и руководством парламента уже достигнута договоренность.
Согласно регламенту, как правило, президент должен прийти в парламент на первое же заседание весенней сессии.
Весенняя сессия была открыта 6 февраля, хотя президент в парламенте не появился.
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