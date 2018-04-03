|
НАТО не выдаст визы российским дипломатам
03.04.2018 17:53
НАТО не выдаст визы российским дипломатам, которых планировалось отправить в постоянное представительство России в Брюсселе. Об этом заявил СМИ заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Александр Грушко.
"Семь человек объявлены нежелательными. В Брюсселе заявили, что не выдадут визы еще трем сотрудникам" - заявил Грушко.
По его словам, «НАТО не хочет диалога с Россией, и это выбор альянса».
"В конечном итоге, если они не хотят диалога, что делать, не будет диалога. Танго, как известно, танцуют вдвоем, это будет осмысленный выбор альянса. Но в данном случае альянс ухудшит свою безопасность"- добавил дипломат.
Из-за отравления Сергея Скрипаля в Солсбери НАТО сократил постоянное представительство России в Брюсселе с 30 до 20 человек.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна