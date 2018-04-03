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НАТО не выдаст визы российским дипломатам


03.04.2018   17:53
НАТО не выдаст визы российским дипломатам, которых планировалось отправить в постоянное представительство России в Брюсселе. Об этом заявил СМИ заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Александр Грушко.

"Семь человек объявлены нежелательными. В Брюсселе заявили, что не выдадут визы еще трем сотрудникам" - заявил Грушко.

По его словам, «НАТО не хочет диалога с Россией, и это выбор альянса».

"В конечном итоге, если они не хотят диалога, что делать, не будет диалога. Танго, как известно, танцуют вдвоем, это будет осмысленный выбор альянса. Но в данном случае альянс ухудшит свою безопасность"- добавил дипломат.

Из-за отравления Сергея Скрипаля в Солсбери НАТО сократил постоянное представительство России в Брюсселе с 30 до 20 человек.







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