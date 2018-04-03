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Мэрия Тбилиси выделит несколько мест на многоуровневой парковки


03.04.2018   18:45
Через несколько дней мэрия Тбилиси определит места для многоуровневой парковки, — об этом мэр Тбилиси Каха Каладзе заявил на улице Кутателадзе, где осмотрел реабилитированную улицу.

По словам мэра столицы, необходимы технические и экономические характеристики тех мест, где можно устроить подземные парковки.

«Детальное исследование парковок не проводилось, было в общем отобрано 10 мест, где можно построить подземные парковки. Однако, для этого необходимы дополнительные исследования, геология, технические и экономические характеристики и т.д.

В ближайшие дни мы планируем объявить места по нескольким направлением», — заявил Каха Каладзе.






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