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Бельгия подтвердила намерение закрыть все свои АЭС к 2025 году
03.04.2018 19:07
Правительство Бельгии одобрило энергетическую стратегию страны, подтвердив свой план по закрытию всех бельгийских АЭС к 2025 году.
Согласно документу, опубликованному Кабинетом министров, Бельгия стремится к «выходу из атомной энергетики к 2025 году». Брюссель также планирует обеспечить эффективную и стабильную энергосистему и инвестировать в новые источники энергии и управление энергопотреблением. Правительство санкционирует строительство с 2020 года новых ветропарков вдоль побережья, чтобы восполнить дефицит в производстве электроэнергии.
Законопроект о закрытии АЭС должен быть представлен Кабинету министров к 31 мая.
В настоящее время в Бельгии семь атомных энергоблоков производят около половины электроэнергии страны.
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