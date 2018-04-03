Бельгия подтвердила намерение закрыть все свои АЭС к 2025 году

03.04.2018 19:07 Правительство Бельгии одобрило энергетическую стратегию страны, подтвердив свой план по закрытию всех бельгийских АЭС к 2025 году.



Согласно документу, опубликованному Кабинетом министров, Бельгия стремится к «выходу из атомной энергетики к 2025 году». Брюссель также планирует обеспечить эффективную и стабильную энергосистему и инвестировать в новые источники энергии и управление энергопотреблением. Правительство санкционирует строительство с 2020 года новых ветропарков вдоль побережья, чтобы восполнить дефицит в производстве электроэнергии.



Законопроект о закрытии АЭС должен быть представлен Кабинету министров к 31 мая.



В настоящее время в Бельгии семь атомных энергоблоков производят около половины электроэнергии страны.















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