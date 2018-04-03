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Грузия официально присоединилась к инициативе Года культурного наследия
03.04.2018 19:18
По инициативе Еврокомиссии и Европарламента, 2018 год объявлен Годом культурного наследия.
По информации Министерства культуры, Грузия официальна присоединилась к этой инициативе.
Как заявляют в Министерстве культуры, будут подготовлены видеоролики, анимации, инфографики, планируются конференции под общей концепцией ЕС.
7 декабря на Европейском культурном форуме в Милане 2018 год был официально объявлен Европейским Годом культурного наследия. Он призван сакцентировать внимание на богатстве культурного наследия, его роли в формировании чувства общей идентичности и в будущем Европы.
Цель Года – повысить осведомленность о социальной и экономической важности культурного наследия. Тысячи акций и различных мероприятий помогут вовлечь в этот процесс самых разных людей. Задача – достучаться до максимально широкой аудитории, в том числе до детей и молодежи, местных сообществ и людей, которые далеки от культурной жизни, чтобы вызвать у них чувство сопричастности.
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