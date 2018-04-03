Квирикашвили встретился с американским конгрессменом Уиллом Хардом

03.04.2018 19:20 Вопросы стратегического партнерства, демократические реформы в стране, перспектива углубления двухсторонних торгово-экономических отношений и роль Грузии в обеспечении международной безопасности были главными темами на встрече премьер-министра Грузии с американским конгрессменом Уиллом Хардом.



Кроме того, стороны уделили внимание вызовам с точки зрения безопасности и важности общих усилий для их преодоления. По словам конгрессмена, США высоко ценит вклад Грузии в вопросы международной безопасности.



Глава правительства ознакомил конгрессмена Уилла Харда с положением в связи с правами человека, гуманитарными вопросами и безопасностью на оккупированных территориях Грузии



Американская сторона еще раз выразила поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии, а также процесса европейской и евроатлантической интеграции.















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