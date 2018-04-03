Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Квирикашвили встретился с американским конгрессменом Уиллом Хардом


03.04.2018   19:20
Вопросы стратегического партнерства, демократические реформы в стране, перспектива углубления двухсторонних торгово-экономических отношений и роль Грузии в обеспечении международной безопасности были главными темами на встрече премьер-министра Грузии с американским конгрессменом Уиллом Хардом.

Кроме того, стороны уделили внимание вызовам с точки зрения безопасности и важности общих усилий для их преодоления. По словам конгрессмена, США высоко ценит вклад Грузии в вопросы международной безопасности.

Глава правительства ознакомил конгрессмена Уилла Харда с положением в связи с правами человека, гуманитарными вопросами и безопасностью на оккупированных территориях Грузии

Американская сторона еще раз выразила поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии, а также процесса европейской и евроатлантической интеграции.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Более 600 тысяч жителей Грузии задолжали ломбардам
Общий внешний долг Грузии по состоянию на 31 декабря 2017 года составляет 17,2 млрд. долларов США
Дочка «Интер РАО» открыла в Тбилиси первую с 1981 года подстанцию
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Венесуэльская оппозиция выступает за отмену признания Абхазии и Цхинвальского региона
Путин сменил наместника в оккупированной Абхазии
Почему участились «частные визиты» в Абхазию
В Петерубрге мужчина зарезал собутыльника из Абхазии
На дереве в Сухуми найдены останки мужчины, погибшего от взрыва
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Посол ЕС в Армении: Для ЕС важен вклад Армении в дело развития европейской культуры
Квирикашвили: Сотрудничество или дружба с политической силой, которая оставила нам наследие 2008 года, исключено
Цулукиани: Выдворением сотрудника секции интересов России Грузия выразила солидарность западному миру
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна