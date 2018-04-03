Вольский: Президент не должен делать из помилования конвейер

03.04.2018 20:38 «Помилование — это дискреция президента. Это гуманный и правильный шаг, но он должен быть рациональным. Президент является потому президентом, потому что должен отвечать за собственные действия, особенно если помилование необоснованно. Особенно вызывает вопросы количестве помилованных людей за тяжкие и наркотические преступления. Если эти решения были приняты механически, то возникает еще больше вопросов », — сказал Гия Вольский.



По его словам, Ираклий Коридзе был помилован в 2014 году. Помилование не касалось Коридзе лично, а касалось всех заключенных, которые были приговорены в совокупности на многие годы.



«Президент должен быть на высоте понимания и если помилование людей – это его дискреция, то оно не должно превращаться в конвейер», — сказал Гия Вольский.



Сотрудники правоохранительных органов задержали группу обвиняемых в организации наркопреступления в Грузии. По данным МВД, Георгию Гиорганашвили, который участвовал в преступной группе, было предъявлено новое обвинение, Джаба Хулордава осужден. Организатору преступной группы, ранее судимому Ираклию Коридзе уже присудили предварительное заключение.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

