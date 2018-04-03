Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Вольский: Президент не должен делать из помилования конвейер


03.04.2018   20:38
«Помилование — это дискреция президента. Это гуманный и правильный шаг, но он должен быть рациональным. Президент является потому президентом, потому что должен отвечать за собственные действия, особенно если помилование необоснованно. Особенно вызывает вопросы количестве помилованных людей за тяжкие и наркотические преступления. Если эти решения были приняты механически, то возникает еще больше вопросов », — сказал Гия Вольский.

По его словам, Ираклий Коридзе был помилован в 2014 году. Помилование не касалось Коридзе лично, а касалось всех заключенных, которые были приговорены в совокупности на многие годы.

«Президент должен быть на высоте понимания и если помилование людей – это его дискреция, то оно не должно превращаться в конвейер», — сказал Гия Вольский.

Сотрудники правоохранительных органов задержали группу обвиняемых в организации наркопреступления в Грузии. По данным МВД, Георгию Гиорганашвили, который участвовал в преступной группе, было предъявлено новое обвинение, Джаба Хулордава осужден. Организатору преступной группы, ранее судимому Ираклию Коридзе уже присудили предварительное заключение.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Более 600 тысяч жителей Грузии задолжали ломбардам
Общий внешний долг Грузии по состоянию на 31 декабря 2017 года составляет 17,2 млрд. долларов США
Дочка «Интер РАО» открыла в Тбилиси первую с 1981 года подстанцию
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Венесуэльская оппозиция выступает за отмену признания Абхазии и Цхинвальского региона
Путин сменил наместника в оккупированной Абхазии
Почему участились «частные визиты» в Абхазию
В Петерубрге мужчина зарезал собутыльника из Абхазии
На дереве в Сухуми найдены останки мужчины, погибшего от взрыва
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Посол ЕС в Армении: Для ЕС важен вклад Армении в дело развития европейской культуры
Квирикашвили: Сотрудничество или дружба с политической силой, которая оставила нам наследие 2008 года, исключено
Цулукиани: Выдворением сотрудника секции интересов России Грузия выразила солидарность западному миру
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна