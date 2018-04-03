«Альянс патриотов» предлагает сажать за оскорбление «чувств верующих»

03.04.2018 21:55 Член парламентской фракции «Патриоты Грузии» (партия «Альянс патриотов») Эмзар Квициани предлагает парламенту законопроект, в соответствии с которым оскорбление «чувств верующих» становится уголовно наказуемым деянием. Согласно инициативе, в Уголовный кодекс Грузии должны быть внесены поправки, вернее – в УК должна появиться отдельная статья, предусматривающая для нарушителей денежный штраф или лишение свободы сроком до одного года.



Квициани предлагает считать оскорблением «чувств верующих» публичное выражение ненависти в отношении религиозных святынь, религиозных организаций, духовных лиц или паствы, а также публикацию или демонстрацию материалов, задевающих религиозные чувства.



Кроме того, законопроект предлагает ввести санкции в отношении лиц, оскверняющих культовые сооружения и другие святыни, наносящих на них любых надписи или повреждающих их. По инициативе «Альянса патриотов», такие граждане должны будут заплатить штраф или отправиться в тюрьму сроком до двух лет.



Тема оскорбления «чувств верующих» стала актуальной после инцидента у здания телекомпании «Рустави-2», где группа активистов националистического «Грузинского марша» устроила беспорядки. Ультраправые потребовали публичных извинений от журналиста и ведущего Георгия Габуния, сделавшего шуточное заявление о Бидзине Иванишвили с упоминанием Иисуса Христа (в совершенно нейтральном ключе - ред.). После инцидента Патриархия Грузинской православной церкви выступила с открытым заявлением, в котором потребовала от властей жесткого реагирования на случаи оскорбления чувств верующих.



"СОВА"











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