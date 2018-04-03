|
«Альянс патриотов» предлагает сажать за оскорбление «чувств верующих»
03.04.2018 21:55
Член парламентской фракции «Патриоты Грузии» (партия «Альянс патриотов») Эмзар Квициани предлагает парламенту законопроект, в соответствии с которым оскорбление «чувств верующих» становится уголовно наказуемым деянием. Согласно инициативе, в Уголовный кодекс Грузии должны быть внесены поправки, вернее – в УК должна появиться отдельная статья, предусматривающая для нарушителей денежный штраф или лишение свободы сроком до одного года.
Квициани предлагает считать оскорблением «чувств верующих» публичное выражение ненависти в отношении религиозных святынь, религиозных организаций, духовных лиц или паствы, а также публикацию или демонстрацию материалов, задевающих религиозные чувства.
Кроме того, законопроект предлагает ввести санкции в отношении лиц, оскверняющих культовые сооружения и другие святыни, наносящих на них любых надписи или повреждающих их. По инициативе «Альянса патриотов», такие граждане должны будут заплатить штраф или отправиться в тюрьму сроком до двух лет.
Тема оскорбления «чувств верующих» стала актуальной после инцидента у здания телекомпании «Рустави-2», где группа активистов националистического «Грузинского марша» устроила беспорядки. Ультраправые потребовали публичных извинений от журналиста и ведущего Георгия Габуния, сделавшего шуточное заявление о Бидзине Иванишвили с упоминанием Иисуса Христа (в совершенно нейтральном ключе - ред.). После инцидента Патриархия Грузинской православной церкви выступила с открытым заявлением, в котором потребовала от властей жесткого реагирования на случаи оскорбления чувств верующих.
"СОВА"
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна