В Украине нет суда, нет прокуратуры - Саакашвили

03.04.2018 22:16 Третий президент Грузии Михеил Саакашвили прокомментировал решение Верховного суда Украины, который окончательно отказал ему в предоставлении статуса беженца. Свое мнение он выразил в эфире телеканала NEWSONE.



"Реагировать на так называемый суд не стоит, потому что в Украине нет суда, нет прокуратуры. В Украине отсутствует не то, что верховенство права, а даже намек на него. Это обычная попытка Порошенко и олигархата удалить меня физически из украинской политики. Они начали заниматься этим с весны прошлого года", - заявил он.















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