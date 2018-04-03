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В Украине нет суда, нет прокуратуры - Саакашвили
03.04.2018 22:16
Третий президент Грузии Михеил Саакашвили прокомментировал решение Верховного суда Украины, который окончательно отказал ему в предоставлении статуса беженца. Свое мнение он выразил в эфире телеканала NEWSONE.
"Реагировать на так называемый суд не стоит, потому что в Украине нет суда, нет прокуратуры. В Украине отсутствует не то, что верховенство права, а даже намек на него. Это обычная попытка Порошенко и олигархата удалить меня физически из украинской политики. Они начали заниматься этим с весны прошлого года", - заявил он.
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