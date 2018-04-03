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Страны Балтии попросят у Трампа больше войск и техники для сдерживания России
03.04.2018 22:46
Лидеры прибалтийских стран во время визита в США попросят американского президента Дональда Трампа «направить больше войск и усилить противовоздушную оборону на восточном фланге НАТО для сдерживания России», передает Gazeta со ссылкой на интернет-ресурс EurActiv.
По данным официальных источников, лидеры Литвы, Эстонии и Латвии попросят Трампа во время встречи 3 апреля предоставить больше техники ПВО для сдерживания российской стороны. Речь идет, в том числе, и о зенитных ракетах дальнего радиуса действия Patriot.
Кроме того, высокопоставленный чиновник из Литвы рассказал, что страны Балтии также хотят стать частью более крупного европейского противоракетного щита НАТО.
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