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В США посадили в тюрьму фигуранта «российского дела»
03.04.2018 23:00
Суд федерального округа Колумбия вынес первый приговор в рамках расследования спецпрокурора США Роберта Мюллера по поводу «российского вмешательства» в президентские выборы 2016 года, передает Reuters.
Бывший сотрудник юридической компании Нью-Йорка Алекс Ван Дер Зуаан, которому предъявили обвинения в даче ложных показаний ФБР во время расследования «российского дела», был приговорен к 30 дням тюрьмы и штрафу в размере $20000.
Ранее сообщалось, что Алекс Ван Дер Зуаан, которому предъявили обвинения в даче ложных показаний, признал себя виновным.
ТАСС
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