Между МИД Грузии и Мексики прошли политические консультации

04.04.2018 10:35 Третий раунд политических консультаций на уровне глав департаментов министерств иностранных дел состоялись между Мексиканскими Соединёнными Штатами и Грузией в Мехико.



По информации министерства иностранных дел Грузии, Мехико посетил директор департамента Америки МИД Грузии Георгий Хабелашвили, которого принял генеральный директор Европейского секретариата МИД Мексики Франсиско Дель Рио.



В рамках двусторонних политических консультаций обсуждались вопросы сотрудничества в двусторонних и многосторонних форматах, экономические отношения, двусторонняя правовая база, сотрудничество в области культуры и образования, отношения на парламентском уровне и т. д.















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