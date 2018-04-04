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Между МИД Грузии и Мексики прошли политические консультации
04.04.2018 10:35
Третий раунд политических консультаций на уровне глав департаментов министерств иностранных дел состоялись между Мексиканскими Соединёнными Штатами и Грузией в Мехико.
По информации министерства иностранных дел Грузии, Мехико посетил директор департамента Америки МИД Грузии Георгий Хабелашвили, которого принял генеральный директор Европейского секретариата МИД Мексики Франсиско Дель Рио.
В рамках двусторонних политических консультаций обсуждались вопросы сотрудничества в двусторонних и многосторонних форматах, экономические отношения, двусторонняя правовая база, сотрудничество в области культуры и образования, отношения на парламентском уровне и т. д.
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