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Между МИД Грузии и Мексики прошли политические консультации


04.04.2018   10:35
Третий раунд политических консультаций на уровне глав департаментов министерств иностранных дел состоялись между Мексиканскими Соединёнными Штатами и Грузией в Мехико.

По информации министерства иностранных дел Грузии, Мехико посетил директор департамента Америки МИД Грузии Георгий Хабелашвили, которого принял генеральный директор Европейского секретариата МИД Мексики Франсиско Дель Рио.

В рамках двусторонних политических консультаций обсуждались вопросы сотрудничества в двусторонних и многосторонних форматах, экономические отношения, двусторонняя правовая база, сотрудничество в области культуры и образования, отношения на парламентском уровне и т. д.






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