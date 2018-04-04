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Депутатам угрожают санкциями в случае использования ненормативной лексики во время выступлений
04.04.2018 10:41
Членам парламента Грузии придется соблюдать кодекс этики, в противном случае, в отношении их будут применены дисциплинарные санкции.
В законодательном органе уже представлен проект кодекса этики, устанавливающего поведение, исходя из статуса члена парламента и определяющего правила, которые они должны соблюдать в ходе своей деятельности, общении с коллегами, сотрудниками, СМИ, другими институтами и общественностью.
Обсуждения кодекса этики начнется на пленарном заседании сегодня.
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