Усупашвили: Саакашвили напомнил соратникам, что по-прежнему он лидер

04.04.2018 11:11 Бывший председатель парламента, один из основателей "Движения строительства" Давид Усупашвили называет очередным спектаклем сегодняшнее обращение экс-президента Михеила Саакашвили.



В передаче "360 градусов" телеканала "Палитраньюс" Усупашвили заявил, что этим обращением Саакашвили с одной стороны напомнил своим соратникам, что по-прежнему он лидер, а с другой стороны власть начнет манипулировать обществом. Усупашвили считает, что это обращение, аналог которого мы увидим и в будущем, нацелено на президентские выборы.



"Власть, и ее оппонент, уважаемый Саакашвили хорошо видят, что этот спектакль делает серьезную часть грузинского народа легко поддающимся во время голосования. Сейчас происходит выдвижение очередной угрозы. Это будет не последнее обращение. Этим обращением Саакашвили с одной стороны постарается напомнить своим, дескать, смотрите, не ошибитесь, я по-прежнему ваш лидер, с другой стороны представители "мечты" постараются все это пропиарить, дескать, вот, по-прежнему перед нами стоит угроза Саакашвили. Мы уже видели этот спектакль, я не намерен обращать на это внимание, и надеюсь, так поступит и общество. Нам на президентских выборах нужны дебаты кандидатов на благо Грузии, а не выступления такого рода" - заявил Давид Усупашвили.

















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