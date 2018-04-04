В Швеции назвали опасными для гражданских учения ВМФ России в Балтийском море

04.04.2018 11:12 Власти Швеции предупреждают, что из-за действий российских военных может пострадать гражданское население.



Швеция выдала предупреждение для гражданского морского движения на Балтийском море из-за военных учений российских ВМС и испытания ракет, запланированных на эту неделю.



Об этом сообщает "Эспрессо" со ссылкой на CTVnews.



Мэри Галлерфельт из морской администрации Швеции объяснила прессе, что российские артиллерийские учения в трех регионах на юге и юго-востоке Балтийского моря означают, что регионы будут временно опасны для навигации в этом году.



Учения, которые, по сообщениям, будут включать ракетные пуски с российских судов, пройдут в акватории между Швецией, Польшей и Латвией в определенной близости к базе ВМС на юге Швеции.



На прошлой неделе министр обороны Латвии выразил военному атташе России беспокойство в связи с этими учениями.















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