|
В Швеции назвали опасными для гражданских учения ВМФ России в Балтийском море
04.04.2018 11:12
Власти Швеции предупреждают, что из-за действий российских военных может пострадать гражданское население.
Швеция выдала предупреждение для гражданского морского движения на Балтийском море из-за военных учений российских ВМС и испытания ракет, запланированных на эту неделю.
Об этом сообщает "Эспрессо" со ссылкой на CTVnews.
Мэри Галлерфельт из морской администрации Швеции объяснила прессе, что российские артиллерийские учения в трех регионах на юге и юго-востоке Балтийского моря означают, что регионы будут временно опасны для навигации в этом году.
Учения, которые, по сообщениям, будут включать ракетные пуски с российских судов, пройдут в акватории между Швецией, Польшей и Латвией в определенной близости к базе ВМС на юге Швеции.
На прошлой неделе министр обороны Латвии выразил военному атташе России беспокойство в связи с этими учениями.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна