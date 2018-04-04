Дорожная полиция обратилась к водителям, совершающим рейсы в Грузию

04.04.2018 12:06 Главное государственное управление дорожной полиции МВД обратилось к совершающим рейсы в Грузию владельцам транспортных средств и водителям.



Как сообщили АПА в управлении, согласно поступившей из посольства Грузии в Азербайджане информации, 15 декабря 2017 года был принят закон «Об обязательном страховании гражданской ответственности передвигающегося по Грузии владельца автотранспортного средства, зарегистрированного в иностранном государстве», 26 января 2018 года был создан центр обязательного страхования для выполнения обязательств по обязательному страхованию и урегулированию претензий.



В связи с этим с 1 марта этого года владелец или водитель транспортного средства в течение всего периода пребывания на территории Грузии должен застраховать свою гражданскую ответственность.



Согласно законодательству Грузии, с 1 марта текущего года в отношении лиц, не имеющих страхового договора, применяется штраф от 100 до 200 лари. По этой причине Главное управление дорожной полиции доводит до сведения водителей и владельцев транспортных средств, что при въезде на территорию Грузии, на таможенных пунктах (Сарпи, Красный Мост, Казбеги, Садахло) и также в других приграничных отделениях (банки, платежный терминал, веб-сайт и брокерские пункты) необходимо приобрести страховой пакет на период пребывания в Грузии (15 дней, 30 дней, 90 дней, 1 год).















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