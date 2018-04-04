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Литовская комиссия рассмотрит вопрос смены названия Грузии на Сакартвело


04.04.2018   12:38
На этой неделе Государственная комиссия по литовскому языку (ГКЛЯ) рассмотрит вопрос о возможности одобрить оригинальное название Грузии.

Президент этой страны Георгий Маргвелашвили попросил изменить название на Георгия или Сакартвело, чтобы избавиться от русифицированной версии названия государства. В четверг ГКЛЯ рассмотрит, одобрить ли литуанизированное название - "Сакартвелия".

"Мнения 17-ти членов комиссии различны. Я не буду скрывать, что считают, что следует выполнить этот дружественный по отношению к Грузии шаг, поскольку он никак не навредит литовскому языку", - сказал BNS председатель комиссии Аудрис Антанайтис.

Такие рассуждения приветствует и посол Грузии Хатуна Салуквадзе.

"Конечно, следует приветствовать, что Государственная комиссия по литовскому языку рассматривает вопрос об узаконении аутентичного названия Грузии в литовском языка. Да, это инициатива грузинского посольства, но у нас были очень солидные основания для этого, поскольку большинство литовцев поддерживают эту идею. Можно сказать, что она и родилась у литовцев, и мы рады возможности это сказать", - сказала BNS посол.

Она отметила, что надеется на благоприятное решение языковой комиссии.

Между тем, Вильнюсская мэрия пошла еще дальше - она рассматривает возможность названия одной из улиц Gruzinu или Kartvelu (в переводе грузинская или картвелская). Выбранный вариант будет зависеть от решения КГЛЯ о признании названия страны.

В Вильнюсе уже есть Тбилисский сквер (микрорайон Жверинас), мэрия предлагает, назвать грузинской улицу в микрорайоне Науйои-Вильня.

"Для Грузии было бы большим подарком, если бы одна из вильнюсских улиц была названа именем страны", - сказала посол.

Ранее ГКЛЯ заявляла, что нет оснований менять название Грузии в литовском языке, поскольку нынешняя версия обладает длительной историей употребления и своеобразной формой, согласующейся с грамматической системой языка, а аутентичное название Сакартвело официально не использует ни одно государство Евросоюза.






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