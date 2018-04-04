Президент Грузии помиловал 64 заключенных

04.04.2018 12:56 Президент Грузии Георгий Маргвелашвили к Пасхе помиловал 64 осужденных.



Как заявил председатель комиссии по помилованию Звиад Коридзе, 41 заключенный покинет учреждение по исполнению наказаний сегодня, а 23-м уменьшили срок.



По его словам, среди помилованных – трое женщин и двое несовершеннолетних.



Коридзе отметил, что всего комиссия по помилованию изучила дела 335 заключенных.



Комиссия по помилованию работала 28 и 29 марта. Постановление президента уже направлено министерству по исполнению наказаний.















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