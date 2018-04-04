|
Президент Грузии помиловал 64 заключенных
04.04.2018 12:56
Президент Грузии Георгий Маргвелашвили к Пасхе помиловал 64 осужденных.
Как заявил председатель комиссии по помилованию Звиад Коридзе, 41 заключенный покинет учреждение по исполнению наказаний сегодня, а 23-м уменьшили срок.
По его словам, среди помилованных – трое женщин и двое несовершеннолетних.
Коридзе отметил, что всего комиссия по помилованию изучила дела 335 заключенных.
Комиссия по помилованию работала 28 и 29 марта. Постановление президента уже направлено министерству по исполнению наказаний.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна