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Грузинское государство сделает все, чтобы на абхазских и осетинских граждан распространялись все блага - депутат


04.04.2018   15:31
По словам члена парламентского большинства Давида Матикашвили, грузинское государство сделает все, чтобы на абхазских и осетинских граждан распространялись все блага, которые предусмотрены для остальных граждан Грузии.

В разговоре с журналистами Давид Матикашвили откликнулся на заявление премьер-министра Георгия Квирикашвили и отметил, что рассмотрение деталей пакета в связи с мирной политикой проходило довольно долго.

«Я согласен с премьером в осуществлении этого важного шага. Думаю, что этот план будет способствовать процессу интеграции. Фактор России очень важен. В частности, насколько Москва позволит абхазам и осетинам максимально сблизиться. Грузия и грузинское государство сделает все, чтобы на абхазских и осетинских граждан распространялись все блага, которые предусмотрены для остальных граждан Грузии», — отметил Матикашвили.

На заседании правительства премьер – министр Грузии Георгий Квирикашвили представил мирную инициативу правительства «Шаг к лучшему будущему».






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