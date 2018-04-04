|
Грузинское государство сделает все, чтобы на абхазских и осетинских граждан распространялись все блага - депутат
04.04.2018 15:31
По словам члена парламентского большинства Давида Матикашвили, грузинское государство сделает все, чтобы на абхазских и осетинских граждан распространялись все блага, которые предусмотрены для остальных граждан Грузии.
В разговоре с журналистами Давид Матикашвили откликнулся на заявление премьер-министра Георгия Квирикашвили и отметил, что рассмотрение деталей пакета в связи с мирной политикой проходило довольно долго.
«Я согласен с премьером в осуществлении этого важного шага. Думаю, что этот план будет способствовать процессу интеграции. Фактор России очень важен. В частности, насколько Москва позволит абхазам и осетинам максимально сблизиться. Грузия и грузинское государство сделает все, чтобы на абхазских и осетинских граждан распространялись все блага, которые предусмотрены для остальных граждан Грузии», — отметил Матикашвили.
На заседании правительства премьер – министр Грузии Георгий Квирикашвили представил мирную инициативу правительства «Шаг к лучшему будущему».
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна