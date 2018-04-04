Правительство утвердило инициативу министерства юстиции об уточнении избирательных списков

04.04.2018 16:58 Правительство Грузии утвердило инициативу министерства юстиции об уточнении избирательных списков, которая будет представлено парламенту в виде законодательных поправок.



«Сегодня мы предложили правительству, чтобы в законе появились несколько важных основ, чтобы к будущим президентским выбором избирательный список был более надежным и основанным на более точных данных», — заявила журналистам министр юстиции Тея Цулукиани.



По ее словам, нужно провести учет умерших лиц, а также тех, кому в этом году исполняется 18 лет. По словам министра, особое значение имеют адреса проживания и регистрации.



«Кроме того, сегодня мы утвердили законодательную поправку, которая позволит Гражданскому реестру проводить учет умерших заграницей лиц в автоматическом режиме во время доставки тела, передавать нам информацию, чтобы мы изъяли их из избирательного списка», — заявила Тея Цулукиани.















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