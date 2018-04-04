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Парламент будет следить за процессом составления списка «Отхозория – Татунашвили»
04.04.2018 17:45
Парламент будет следить за процессом составления списка «Отхозория – Татунашвили», - это заявление на пленарном заседании законодательного органа сделал председатель парламента Грузии Ираклий Кобахидзе.
По его словам, важно, чтобы список «Отхозория – Татунашвили» был составлен должным образом и должным образом было обеспечено принятие соответствующих мер. По заявлению Кобахидзе, различные ведомства должны предпринять конкретные шаги, а парламент будет следить за этим процессом.
«Как известно, мы вместе договорились по этому вопросу. Соответственно, для нас важно составление этого списка должным образом и чтобы должным образом было обеспечено принятие соответствующих мер. Срок определен и мы, естественно, будем следить за соответствующим процессом. Конкретные шаги должны быть осуществлены прокуратурой, другими ведомствами, это должно стать основой для составления списка. Все это будет, разумеется, под нашим наблюдением», - сказал председатель парламента.
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