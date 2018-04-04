Дэниел Фрид: Россия не хочет сильную, независимую Грузию, Москву устраивает слабая, покорная Грузия

04.04.2018 18:39 Американский дипломат Дэниел Фрид заявляет, что объявлением солидарности Великобритании, и высылкой российского дипломата Грузия зафиксировала, что является частью Запада.



Грузинская редакция "Голоса Америки" говорила с Фридом о значении высылки дипломатов в международных отношениях, и отношениях Грузии и Запада.



По словам американского дипломата, Россия очередной раз осталась одна.



"Они всех отторгли, в том числе Грузию, которая в другом случае вовсе не была бы против положительных отношений с Россией из-за культурных и исторических связей. А это произошло потому, что они напали на Грузию, а не потому, что грузины являются русофобами. В российско-грузинских отношениях проблема в том, что Россия не хочет сильную, независимую Грузию. Москву устраивает слабая, покорная Грузия, над которой легко будет доминировать. Америка в прошлом плохо поступала с Мексикой, мы много плохого сделали, но потом научились уму, и поняли, что в наши интересы входит успешная, стабильная, богатая Мексика. Вы думаете, что Россия хочет успешной, богатой, и стабильной Грузии? Разумеется, нет! Они хотят, чтобы соседи постоянно были в хаосе, чтобы можно было доминировать над ними. А это весьма постыдно"- заявил Дэниел Фрид.



В связи с высылкой с целью солидарности с Великобританией дипломата, работающего над интересами России в посольстве Швейцарии, Фрид заявил, что Грузия вместе с другими странами проявила солидарность в отношении Запада, что не осталось незамеченным и неоцененным.



"Грузия находится в сложной ситуации, но стратегически ее положение не безнадежное. Наоборот, у Грузии есть хороший шанс для достижения стратегического успеха. Присоединение к растущему Западу произойдет не завтра, и этот процесс закончится не по желательному для грузин расписанию. Если Грузия не вызовет свою безуспешность, она достигнет успеха, поскольку она уже преодолела предел серьезных реформ. У вас уже есть что-то, что стоит защищать, стоит строить. У нас, Запада, есть ответственность уважать ваш суверенитет, и действительно делать это. Республика Грузия отмечает столетнюю годовщину. Это очень похоже на историю стран Балтии. В их случае оккупация не продолжалась так долго, как в случае Грузии. Тогдашняя либеральная конституция и видение того, какой страной должна быть Грузия, весьма впечатляющая"- говорит американский дипломат.



В то же время, по мнению Дэниела Фрида, управление российского стиля, возможно, является хорошим для некоторых грузин, для коррумпированной элиты, нацеленной на то, чтобы обделить народ, но в Грузии хорошо знают, что сегодняшнее управление российского стиля не нужна стране.



"Окончательный результат для Грузии будет тот же, что и для стран Балтии. Главное, чтобы вы верили в самих себя, и верили в то, что Запад вновь вспомнит, что он из себя представляет. Понимаю, что сказать это легко, а сделать трудно. Даже не слушая наше мнение, подумайте о том, где вам будет лучше, что значит для Грузии, быть под сапогом России, и что это реально принесет стране. Думаю, в Грузии хорошо знают ответ на эти вопросы"- отметил Дэниел Фрид.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

