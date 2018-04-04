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Аваков обещает трупы в случае очередной попытки прорыва Саакашвили через границу
04.04.2018 19:21
По заявлению министра ВД Украины Арсена Авакова, при прорыве через границу страны Михеила Саакашвили он отдал приказ не открывать огонь, чтобы не допустить кровопролития, однако «в следующий раз будут трупы».
«Думаю, к сожалению, в следующий раз, при подобной попытке будут трупы. Но в той ситуации я принял такое решение – не допустить крови. Но я не думаю, что поступок Саакашвили принес ему счастье и успех», - сказал Аваков в интервью ЛИГАБизнесИнформ.
По словам Арсена Авакова, «Саакашвили – это человек, который готов ради собственной красивой политической позы использовать все, что угодно».
«Мне такого рода политики как Саакашвили - противны. И он даже не считает, что это плохо», - отметил министр ВД.
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