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В селе Рухи могут создать специальное экономическое пространство


04.04.2018   19:42
В селе Рухи могут создать специальное экономическое пространство, — об этом государственный министр по вопросам примирения и гражданского равенства Кетеван Цихелашвили заявила, комментируя новую мирную инициативу премьер-министра Георгия Квирикашвили.

«Думает, такое пространство, на первом этапе, будет создано в селе Рухи, где уже существует определенная инфраструктура. Вы знаете, что там уже идет строительство многопрофильной клиники, однако, конечно, полное размещение этого пространства рассматривается и на других участках разделительных линий, исходя из того, насколько возможным будет свобода передвижения», — отметила Цихелашвили.

По ее словам, также рассматривается создание потенциально свободной индустриальной зоны, однако это больше опция, и ее размещение и назначение будет оправдано в том случае, когда появится спрос на дальнейшую переработку производимой там продукции, чтобы появилась возможность пользоваться льготным обслуживанием, и продукция попадала во внутренние торговые сети.

На заседании правительства премьер – министр Грузии Георгий Квирикашвили представил мирную инициативу правительства «Шаг к лучшему будущему».






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