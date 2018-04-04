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Посол Великобритании: Мы благодарны Грузии за смелый и мужественный шаг
04.04.2018 20:17
Решение Грузии по делу Скрипаля является очень важным, и мы очень благодарны за этот шаг, — заявил посол Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Джастин Маккензи Смит в эксклюзивном интервью Первому каналу.
«Решение Грузии было очень важным, и мы благодарны за шаги, предпринятые грузинскими властями. Мы благодарны за солидарность, выраженную правительством…
Такой открытый шаг против России содержит элемент риска для Грузии, и поэтому он связан со смелостью и мужеством. Как я уже говорил, это исходит от правительства, но я чувствую, что и от грузинского общества тоже», — сказал Джастин Маккензи Смит.
По словам дипломата, реакция международного сообщества на факт отравления Сергея Скрипаля и его дочери была сильной, единой и твердой.
«Мы видели войну в Грузии, аннексию Крыма и Севастополя, дестабилизацию в восточной части Украины и шаги, предпринятые для разжигания конфликта, гибридную атаку на немецкий бундестаг и ещё многие действия России, которые я сейчас не упомянул.
Вот почему реакция международного сообщества была такой твердой, единой и сильной. Российская агрессия, действия России становятся все более опасными, и международное сообщество сказало, что этого достаточно. Необходимо сделать шаги и принять меры для снижения рисков и угроз», — заявил Джастин Маккензи Смит.
Министерство иностранных дел Грузии 29 марта приняло решение о выдворении российского дипломата. Согласно заявлению МИД Грузии, это решение связано с фактом отравления Сергеея Скрипаля на территории Соединенного Королевства.
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