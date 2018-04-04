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Губернаторы регионов Шида Картли и Самцхе-Джавахети поменялись должностями


04.04.2018   20:21
Губернаторы регионов Шида Картли и Самцхе-Джавахети - Каха Самхарадзе и Акакий Мачутадзе поменялись должностями.

Мачутадзе был назначен губернатором Самцхе-Джавахети в декабре 2013 года тогдашним премьер-министром Ираклием Гарибашвили, а Самхарадзе был назначен на должность губернатора действующим премьер-министром Георгием Квирикашвили в феврале 2017 года.

Новых губернаторов уже представили сотрудникам и местным администрациям.

В отличие от гамгебели муниципалитетов и городов, которые с 2014 года избираются путем прямых выборов, губернаторы назначаются премьер-министром.






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