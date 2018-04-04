Губернаторы регионов Шида Картли и Самцхе-Джавахети поменялись должностями

04.04.2018 20:21 Губернаторы регионов Шида Картли и Самцхе-Джавахети - Каха Самхарадзе и Акакий Мачутадзе поменялись должностями.



Мачутадзе был назначен губернатором Самцхе-Джавахети в декабре 2013 года тогдашним премьер-министром Ираклием Гарибашвили, а Самхарадзе был назначен на должность губернатора действующим премьер-министром Георгием Квирикашвили в феврале 2017 года.



Новых губернаторов уже представили сотрудникам и местным администрациям.



В отличие от гамгебели муниципалитетов и городов, которые с 2014 года избираются путем прямых выборов, губернаторы назначаются премьер-министром.















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