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Ильхам Алиев принял Зураба Пололикашвили
04.04.2018 22:36
Президент Азеобайджана Ильхам Алиев принял генерального секретаря Всемирной туристской организации Зураба Пололикашвили.
Ильхам Алиев поздравил Зураба Пололикашвили с избранием на должность генерального секретаря Всемирной туристской организации, пожелал ему успехов в работе. Подчеркнув, что Азербайджан традиционно успешно сотрудничает со Всемирной туристской организацией, глава государства выразил надежду на то, что визит Зураба Пололикашвили в Азербайджан внесет вклад в дело дальнейшего укрепления связей.
Генеральный секретарь Всемирной туристской организации Зураб Пололикашвили выразил признательность за поддержку Азербайджаном деятельности возглавляемой им структуры и его собственной деятельности.
В ходе беседы состоялся обмен мнениями о перспективах сотрудничества.
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