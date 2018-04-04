Ильхам Алиев принял Зураба Пололикашвили

04.04.2018 22:36 Президент Азеобайджана Ильхам Алиев принял генерального секретаря Всемирной туристской организации Зураба Пололикашвили.



Ильхам Алиев поздравил Зураба Пололикашвили с избранием на должность генерального секретаря Всемирной туристской организации, пожелал ему успехов в работе. Подчеркнув, что Азербайджан традиционно успешно сотрудничает со Всемирной туристской организацией, глава государства выразил надежду на то, что визит Зураба Пололикашвили в Азербайджан внесет вклад в дело дальнейшего укрепления связей.



Генеральный секретарь Всемирной туристской организации Зураб Пололикашвили выразил признательность за поддержку Азербайджаном деятельности возглавляемой им структуры и его собственной деятельности.



В ходе беседы состоялся обмен мнениями о перспективах сотрудничества.















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