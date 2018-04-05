Государство заплатило Вано Мерабишвили 4 000 евро в виде компенсации

05.04.2018 11:19 Государство заплатило бывшему министру внутренних дел Вано Мерабишвили 4 000 евро в виде компенсации. Информация об этом написана в отчете Министерства юстиции.



Заплатив сумму, грузинское государство исполнило решение Страсбургского суда по правам человека.



В связи с этим GHN связался с бывшим адвокатом Вано Мерабишвили, Отаром Кахидзе, и нынешним адвокатом Георгием Чивиашвили, которые заявили, что не владеют информацией об этом.



Большая палата Страсбурга опубликовала решение по делу "Мерабишвили против Грузии" в ноябре 2017 года, и установила нарушение статьи 18 Конвенции по отношению Мерабишвили. По решению суда, государство должно заплатить Мерабишвили в виде моральной компенсации 4 000 евро (аппликант требовал 15 000 евро).



"Исходя из вышеуказанного решения единственным индивидуальным мероприятием, которое было указано Европейским судом в рассматриваемом деле, является уплата в пользу истца суммы компенсации - 4 000 евро. Правительство Грузии перечислило истцу сумму 22 февраля 2018 года, в трехмесячный срок, установленный судом.



План действия/отчет об общих мероприятиях исполнения правительство отошлет в шестимесячный срок с вынесения решения Большой палатой, как это предусматривает процедура исполнения комитета министров Совета Европы. Исходя из этого, поскольку Большая палата Европейского суда вынесла решение по делу "Мерабишвили против Грузии" 28 ноября 2017 года, правительство отправит план действия/отчет до 28 мая 2018 года" - сказано в отчете, представленном Министерством юстиции.

















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