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Грузия должна исполнить 36 решений ЕСПЧ
05.04.2018 11:36
Европейский суд по правам человека подытожил результаты последнего одного года, и подготовил отчет по принятым решениям. В документе среди других стран выделена и Грузия, и ей уделено 6 страниц.
Согласно документу, Грузия должна исполнить 36 решений Европейского суда. Касательно новых дел, к поступившим в Страсбург искам в текущем году добавились еще 10, и три из них касаются структурных и системных проблем.
В документе также сказано, что по сравнению с 2016 годом число закрытых дел удвоилось, и достигло 13.
Общее количество штрафов, установленных судом, с 221 000 евро сократилось до 120 000 евро, и страна в установленный срок выдала компенсацию лишь по 8 делам.
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