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Госдепартамент США приветствует мирную инициативу правительства Грузии


05.04.2018   11:39
Госдепартамент США приветствует мирную инициативу правительства Грузии, направленную на улучшение положения граждан по обе стороны российских линий оккупации в Грузии.

«Госдепартамент США положительно оценивает инициативу премьер-министра Грузии, представленную на заседании правительства, цель которой — улучшение социально-экономического и гуманитарного положения в Абхазии и Цхинвальском регионе», — говорится в заявлении пресс-секретаря Государственного департамента США Хизер Науэрт.

В заявлении говорится, что «США приветствуют верность Грузии к диалогу и решению конфликта мирным путем».

Как отмечает Науэрт, пакет, представленный премьер-министром Грузии, направлен на улучшение условий жизни людей, проживающих регионах Грузии — в Абхазии и Цхинвали».

«США полностью поддерживают суверенитет и территориальную целостность Грузии в международно признанных границах», — говорится в заявлении Науэрт.






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