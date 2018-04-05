Каладзе приносит соболезнования семьям погибших в шахте Миндели

05.04.2018 11:45 Мэр Тбилиси Каха Каладзе выражает соболезнования семьям шахтеров, погибших в шахте Миндели.



«В Ткибули снова произошла ужасающая трагедия. Шесть человек погибли в результате несчастного случая в шахте. Я выражаю соболезнования семьям погибших, их родственникам Грузии», — говорится в заявлении Кахи Каладзе.



Шесть человек стали жертвами несчастного случая в шахте Миндели в Ткибули. Трое шахтеров пострадали. Они доставлены в больницу.



По информации министерства здравоохранения, двое из троих шахтеров, пострадавших в результате происшествия в Ткибули, доставлены в Кутаисскую интервенционную клинику.



По информации МВД, следствие ведется по статье второй части 240-ой статьи УК Грузии, (нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных или иных работ, повлекшее причинение смерти человека или иные тяжкие последствия). Наказывается ограничением свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на срок от двух до пяти лет с лишением права занимать должности или заниматься деятельностью на срок до трех лет или без такового.















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