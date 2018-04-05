Государство не должно мириться с такой ситуацией на рабочих местах - президент о гибели горняков

05.04.2018 12:29 Президент Грузии Георгий Маргвелашвили выражает глубокое сожаление в связи с трагедией произошедшей в Ткибули на шахте Миндели.



«В эти тяжелые минуты, выражаю поддержку семьям и близким рабочих шахты. Произошедшая трагедия в шахте показывает существующую трудную и неприемлемую ситуация относительно безопасности труда. Невозможно, чтобы государство и общество смирилось с подобной ситуацией на рабочих местах. Необходимы усилия всего общества, в том числе работодателей, и в первую очередь государства для того, чтобы установить строгий контроль за исполнением правил безопасности на рабочих местах. Это является жизненноважной темой и не только в отношении трудоустроенных граждан», — говорится в заявлении президента Грузии.



Из-за аварии на шахте Миндели в Ткибули погибли 6 человек, ещё 3 шахтеров пострадали.



По информации МВД, следствие ведется по статье второй части 240-ой статьи УК Грузии, (нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных или иных работ, повлекшее причинение смерти человека или иные тяжкие последствия). Наказывается ограничением свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на срок от двух до пяти лет с лишением права занимать должности или заниматься деятельностью на срок до трех лет или без такового.















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