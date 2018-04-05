Причина трагедии в Ткибули должна быть установлена своевременно - министр финансов

05.04.2018 12:44 Министр финансов Грузии Мамука Бахтадзе выражает соболезнования семьям погибших в результате несчастного случая в на шахте Миндели в Ткибули.



По его словам, причины трагедии должны быть своевременно установлены.



«Я хочу выразить свои соболезнования семьям наших погибших граждан. В Ткибули произошла огромная трагедия, и причина трагедии должна быть установлена своевременно », — сказал министр финансов.



Шесть человек стали жертвами несчастного случая в шахте Миндели в Ткибули. Трое шахтеров пострадали. Они доставлены в больницу.



По информации министерства здравоохранения, двое из троих шахтеров, пострадавших в результате происшествия в Ткибули, доставлены в Кутаисскую интервенционную клинику.



По информации МВД, следствие ведется по статье второй части 240-ой статьи УК Грузии, (нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных или иных работ, повлекшее причинение смерти человека или иные тяжкие последствия). Наказывается ограничением свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на срок от двух до пяти лет с лишением права занимать должности или заниматься деятельностью на срок до трех лет или без такового.















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