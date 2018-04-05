Квирикашвили принес соболезнования семьям и близким погибших в шахте Миндели

05.04.2018 12:58 Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили принес соболезнования семьям и близким погибших в шахте Миндели.



«Выражаю огромное сожаление в связи с гибелью 6 человек в результате происшествия на шахте имени Миндели в Ткибули.



Приношу соболезнования семьям и близким погибших.



Пострадавшие проходят надлежащее лечение и для их здоровья делается максимум», — отмечается в заявлении премьера.



Шесть человек стали жертвами несчастного случая в шахте Миндели в Ткибули. Трое шахтеров пострадали. Они доставлены в больницу.



По информации министерства здравоохранения, двое из троих шахтеров, пострадавших в результате происшествия в Ткибули, доставлены в Кутаисскую интервенционную клинику.



По информации МВД, следствие ведется по статье второй части 240-ой статьи УК Грузии, (нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных или иных работ, повлекшее причинение смерти человека или иные тяжкие последствия). Наказывается ограничением свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на срок от двух до пяти лет с лишением права занимать должности или заниматься деятельностью на срок до трех лет или без такового.















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