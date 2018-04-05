Борьба с коррупцией или политические интересы — оппозиция о задержании вице-мэра Самтредиа

05.04.2018 13:38 Задержание вице-мэра Самтредиа Ираклия Сулава могло стать следствием разногласий внутри правящей партии «Грузинская мечта», такую версию выдвигает телеканал «Рустави 2» и приводит мнение сослуживцев обвиненного в коррупции чиновника.



Как уже сообщалось, вице-мэр был задержан 3 апреля сотрудниками Антикоррупционного бюро Службы Госбезопасности по обвинению в получении взятки в особо крупном размере и в настоящее время помещен в следственный изолятор.



Следствие утверждает, что Сулава обещал без проведения аукциона, прямым путем передать в частные руки — компании GDD Group, два муниципальных земельных участка общей площадью 5 га в селе Диди Джихаиши. За нарушение процедуры Сулава якобы попросил 20 тысяч лари (более 8,3 тысячи долларов).



Между тем однопартийцы Сулава в мэрии заявляют, что процедура передачи земли не была нарушена, а предъявленные вице-мэру обвинения являются «необоснованными и предвзятыми». Оппозиция, в свою очередь, считает, что произошедшее указывает на «клановые договоренности» внутри «Грузинской мечты».

Так, начальник Службы управления имуществом мэрии Самтредиа Ноэ Иваниадзе заявил журналистам, что выделение земли в Диди Джихаиши под строительство теплиц для компании GDD Group было запланировано и проходило в соответствии с законом.



«Рассмотрение этого вопроса происходило с соблюдением всех процедур. Первый заместитель мэра был членом комиссии и принимал участие в ее работе. Лично я не вижу здесь никаких нарушений, процесс проходил как всегда», — сказал журналистам Иваниадзе.



Глава представительного органа Нугзар Джамбурия также подтвердил, что все члены сакребуло муниципалитета Самтредиа единогласно поддержали заявку о продаже земли в Диди Джихаиши. Дело в том, что проект GDD Group был выгодным для села — его инвестиционная стоимость составляла 1,2 миллиона лари (более 500 тысяч долларов), а на предприятии планировалось трудоустроить 20 местных жителей.



С тем, что процесс передачи земли проходил без нарушений, соглашаются и оппозиционные депутаты сакребуло Самтредиа.



«По нашей информации, этот человек стал жертвой внутренних, клановых конфликтов членов «Грузинской мечты», как на местном, так и на центральном уровнях», — сказал Мамука Бибилеишвили, депутат сакребуло Самтредия от партии «Единое национальное движение».



«Как видно, идет большая борьба между отдельными группами, кланами у власти. Судя по всему, этот человек пострадал в этой борьбе», — считает Автандил Стуруа, депутат горсовета от «Европейской Грузии».



Ираклий Сулава был назначен на должность первого заместителя мэра Самтредиа четыре месяца назад. До этого в мэрии он возглавлял Службу по продажам.



Обвинения Сулава были предъявлены по статье «получение взятки в крупном размере». В случае признания вины судом чиновнику грозит от семи до 11 лет тюрьмы.















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