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Тбилисская телевышка станет туристическим объектом


05.04.2018   13:49
Тбилисскую телевышку планируют превратить в один из самых популярных туристических объектов грузинской столицы – на высоте более 270 метров собираются обустроить ресторан, смотровую площадку и визитер-центр, сообщает телеканал «Рустави 2».

Для разработки концепции развития башни и обустройства туристической инфраструктуры телерадиоцентр Грузии уже объявил тендер.

В соответствии с тендерной документацией, для доставки туристов к вершине Тбилисской телевышки должен быть смонтирован специальный лифт. Там же речь идет о создании мест для ожидания, касс, объекта питания и движущегося пола.

Заинтересованные компании должны будут провести подробное техническое исследование, представить функциональную и архитектурную концепцию, продумать дизайн интерьера, подготовить архитектурный проект и экономические расчеты.

По условиям тендера, пространство для визитеров должно расположиться на одном из 15-ти этажей телевышки. Администрация объекта полагает, что наиболее удачным вариантом станет строительство закрытого яруса с 41 до 75 метра телевышки.

После обустройства зоны для туристов, главные функции Тбилисской телевышки останутся неизменными – объект продолжит использоваться для целей сотовой связи, телевидения и радио.

В документации отмечено, что при строительстве должны быть обеспечены условия для беспрепятственного осуществления функций телекоммуникационного назначения.

Прием заявок заинтересованных компаний начнется 9 и завершится 11 апреля. Ориентировочная стоимость проекта составляет 120 тысяч лари (более 50 тысяч долларов).

Телевизионное вещание осуществляется в Грузии с 1955 года. Действующая тбилисская телевизионная вышка была построена в 1972 году взамен старой. Высота конструкции составляет 274,5 метров над поверхностью горы, высота от уровня моря — 719,2 метра.






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