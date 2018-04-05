Кахиани: Никаких предпосылок тому, что единству большинства угрожает опасность, не существует

05.04.2018 14:55 Председатель парламентского комитета по процедурным вопросам Георгий Кахиани не исключает того, что Гедеван Попхадзе останется в рядах парламентского большинства и изменит свое решение об уходе.



«Не исключаю, что он изменит свое решение. Не исключаю и того, что он останется в рядах большинства и покинет только фракцию. Это его решение. Не представляю, что Геди не будет нашим однопартийцем», — заявил Кахиани.



Вместе с тем, в парламентском большинстве ситуация стабильная и никаких предпосылок тому, что единству большинства угрожает опасность, не существует.



Большинство состоит из 116 членов и естественно, между конкретными лицами может существовать несогласие, что полностью естественный процесс», — заявил Кахиани.



Депутат Гедеван Попхадзе заявил вчера, что покидает парламентское большинство.















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