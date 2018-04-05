Джгереная: По предварительной информации, причиной трагедии в шахте Миндели стал «горный удар», однако это не означает, что невозможно было избежать факт

05.04.2018 15:05 Глава департамента труда и политики занятости министерства здравоохранения Эльза Джгереная прибыла в Ткибули.



Как заявила Джгереная, в эти минуты специальная группа, укомплектованная специалистами инспектирования труда и Агентства по надзору министерства экономики, готовится к спуску в шахту.



«Группа специалистов начала проверку изучением документации на месте. Точная картина будет после того, как члены группа спустятся на место происшествия.



По предварительной информации, причиной трагедии в шахте Миндели стал «горный удар», однако этот факт не исключает того, что в результате защиты норм безопасности невозможно было избежать факта», — заявила Первому каналу Эльза Джгереная.



Джгереная не исключает, что по завершении изучения, они могут обратиться к администрации предприятия с рекомендацией о закрытии того участка, на котором произошла трагедия.



Шесть человек стали жертвами несчастного случая в шахте Миндели в Ткибули. Трое шахтеров пострадали. Они доставлены в больницу.



По информации министерства здравоохранения, двое из троих шахтеров, пострадавших в результате происшествия в Ткибули, доставлены в Кутаисскую интервенционную клинику.



По информации МВД, следствие ведется по статье второй части 240-ой статьи УК Грузии, (нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных или иных работ, повлекшее причинение смерти человека или иные тяжкие последствия). Наказывается ограничением свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на срок от двух до пяти лет с лишением права занимать должности или заниматься деятельностью на срок до трех лет или без такового.















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