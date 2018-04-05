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США планируют «самый агрессивный шаг» против олигархов Путина
05.04.2018 15:11
Администрация президента США Дональда Трампа планирует до конца недели ввести новые санкции против нескольких российских олигархов из окружения российского лидера Владимира Путина, причастных к вмешательству в президентские выборы в США в 2016 году. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники в Белом доме.
Новости появились после того, как уходящий на пенсию советник по национальной безопасности Герберт Макмастер в своей прощальной речи призвал усилить давление на Россию.
«Мы не смогли нанести серьезный урон», — заявил он.
Кроме того стало известно, что следователи, возглавляемые спецпрокурором США Робертом Мюллером, допрашивали некоторых ездивших в США российских олигархов о финансировании предвыборной кампании Трампа или его инаугурации.
По информации источников Reuters и The Washington Post, эти санкции будут «потенциально самым агрессивным шагом», предпринятым США против связанных с Путиным российских бизнесменов, окончательное количество которых «изменчиво».
Напомним, 15 марта Федеральное казначейство США расширило санкционный список в отношении России — в него попали 13 российских граждан и «Агентство интернет-исследований» (т.н. «фабрика троллей»).
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