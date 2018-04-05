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Тбилисская мэрия закупит автомобили белого цвета


05.04.2018   15:31
Тбилисская мэрия в рамках объявленного тендера приобретет автомобили белого цвета, — об этом столичный градоначальник Каха Каладзе заявил в связи с инициативой правительства, согласно которой государственные ведомства больше не смогут закупать автомобили черного цвета.

«У нас запланирована реформа надзорной службы, в связи с чем дополнительно закупаем автомобили. Тендер уже завершен, у нас были заказаны белые автомобили. А в целом мы приветствуем решение правительства от отказе от машин черного цвета», — сказал Каладзе.

Согласно постановлению правительства от 30 марта, при обновлении автопарка государственные ведомства больше не будут закупать автомобили черного цвета.

В начале февраля премьер-министр Георгий Квирикашвили заявил, что когда начнется разговор об обновлении автопарка, необходимо отказаться от черного цвета.

«Думаю, что пришло время завершить в Грузии эпоху черных «джипов», так как это всех раздражает, и не буду скрывать, что и меня тоже», — заявил премьер.






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