Вице-премьер Грузии навестил пострадавших в шахте Миндели горняков

05.04.2018 15:40 Первый вице-премьер, министр экономики и устойчивого развития Грузии Дмитрий Кумсишвили навестил шахтеров, которые пострадали в шахте имени Миндели в Ткибули. После происшествия, их доставили в районную больницу.



Как заявил Кумсишвили, по предварительной информации, инцидент вызван «горным ударом».



«То, что мы услышали от администрации компании, специалистов и пострадавших, наталкивает меня на мысль, что происшествие связано с «горным ударом». Однако мы не может говорить об этом достоверно до завершения расследования.



Шесть человек стали жертвами несчастного случая в шахте Миндели в Ткибули. Трое шахтеров пострадали. Они доставлены в больницу.



По информации министерства здравоохранения, двое из троих шахтеров, пострадавших в результате происшествия в Ткибули, доставлены в Кутаисскую интервенционную клинику.



По информации МВД, следствие ведется по статье второй части 240-ой статьи УК Грузии, (нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных или иных работ, повлекшее причинение смерти человека или иные тяжкие последствия). Наказывается ограничением свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на срок от двух до пяти лет с лишением права занимать должности или заниматься деятельностью на срок до трех лет или без такового.















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