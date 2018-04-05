Представители «Альянса патриотов» вновь собираются в Москву

05.04.2018 16:22 Члены оппозиционной парламентской фракции "Альянс патриотов Грузии" после Пасхи намерены направиться в Москву для встречи с коллегами из российской Госдумы, сообщила член фракции Ада Маршания.



"Сегодня премьер-министр Георгий Квирикашвили выступил с хорошими мирными инициативами по восстановлению доверия с абхазами и осетинами, однако наша общественность ждет от властей четкую концепцию восстановления Грузии. Для реализации этой цели необходим диалог и работа с Россией. Наша политическая организация это делает", - сказала Ада Маршания в среду журналистам.



Представители фракции "Альянс патриотов Грузии" в течение прошлого года дважды посещали Москву и встречались с российскими депутатами. Между тем председатель парламента Грузии Ираклий Кобахидзе в беседе с журналистами назвал эти визиты "патриотов" в Госдуму "частными поездками, не имеющими никакого отношения к проводимой грузинскими властями политике".















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