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Представители «Альянса патриотов» вновь собираются в Москву


05.04.2018   16:22
Члены оппозиционной парламентской фракции "Альянс патриотов Грузии" после Пасхи намерены направиться в Москву для встречи с коллегами из российской Госдумы, сообщила член фракции Ада Маршания.

"Сегодня премьер-министр Георгий Квирикашвили выступил с хорошими мирными инициативами по восстановлению доверия с абхазами и осетинами, однако наша общественность ждет от властей четкую концепцию восстановления Грузии. Для реализации этой цели необходим диалог и работа с Россией. Наша политическая организация это делает", - сказала Ада Маршания в среду журналистам.

Представители фракции "Альянс патриотов Грузии" в течение прошлого года дважды посещали Москву и встречались с российскими депутатами. Между тем председатель парламента Грузии Ираклий Кобахидзе в беседе с журналистами назвал эти визиты "патриотов" в Госдуму "частными поездками, не имеющими никакого отношения к проводимой грузинскими властями политике".






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