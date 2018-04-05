США призывают союзников усилить давление на Россию – Белый дом

05.04.2018 17:47 Соединенные Штаты призвали союзников и другие страны мира усилить давление на Россию и делать это до тех пор, пока бывшая супердержава не станет «добропорядочным игроком» на мировой арене. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс. В то же время она напомнила слова президента США Дональда Трампа, что благом для всего мира будет, если с Москвой удастся наладить отношения.



Так Сандерс прокомментировала по просьбе журналистов последнее выступление в должности советника по национальной безопасности Герберта Макмастера.



США и другие страны «не смогли заставить Россию расплачиваться», заявил советник по национальной безопасности США генерал-лейтенант Герберт Макмастер, выступая в аналитическом центре Atlantic Council на мероприятии, посвященном столетию партнерства США и стран Балтии, сообщает Politico.



«Очень долго некоторые страны отворачивались перед лицом этих угроз. Россия нагло отрицает свои действия, давая неправдоподобные объяснения, и мы не смогли заставить Россию расплачиваться за это», – заявил он.



Макмастер, который уходит с поста, одобрительно отозвался о решении Трампа выслать российских шпионов в ответ на нападение в Солсбери.



Макмастер будет исполнять обязанности советника по национальной безопасности США до середины апреля. Затем его в должности заменит Джон Болтон, бывший посол США при ООН, который до недавнего времени работал аналитиком на телеканале Fox News.















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