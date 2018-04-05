В литовском языке будет два называния Грузии

05.04.2018 19:41 Комиссия по государственному литовскому языку утвердила двойное название Грузии, сообщил ее председатель Аудрис Антанайтис.



«Решено, что параллельно могут употребляться две формы: официальное — Грузия, и второе название, которое соответствует грузинскому языку. Как оно будет звучать на литовском языке, еще предстоит определить», — сказал Антанайтис. Данное решение поддержали 15 из 17 членов комиссии.



Как пояснил Антанайтис, комиссии предстоит выбрать из нескольких вариантов, производных от оригинального названия страны — Сакартвело, но соответствующего нормам литовского языка. В частности, оно может звучать как Сакартвелас или Картвелия. Решение будет принято в течение ближайшего месяца.



Ранее в комиссии заявляли, что не существует оснований для переименования названия Грузия, так как оно уже укоренилось в литовском языке и соответствует его нормам, кроме того, ни одна страна ЕС не использует названия Сакартвело.



Напомним, что с просьбой об изменении названия Грузии в литовском языке на Георгию или Сакартвело к властям Литвы обратился президент Грузии Георгий Маргвелашвили.















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