США обещают Грузии усилить сотрудничество в сфере обороны и поддержать в вопросах интеграции в НАТО

05.04.2018 20:57 В Госдепартаменте США обещают поддержать вопрос углубления грузино-американского сотрудничества в сфере обороны и безопасности, а также заявляют о готовности Вашингтона продолжить поддержку Грузии в вопросе интеграции в НАТО.



Как сообщает в четверг МИД Грузии, эти и другие вопросы, касающиеся двухстороннего сотрудничества, обсудили на встрече в Вашингтоне министр иностранных дел Михаил Джанелидзе и помощник госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Уэсс Митчелл.



"Мы обсудили следующие шаги, которые необходимы для углубления и усиления нашего сотрудничества в сфере обороны и безопасности. Со стороны Уэсса Митчелла была выражена готовность поддержки в этом направлении", - заявил, как отмечают в МИД, М.Джанелидзе после встречи с помощником госсекретаря США.



По словам министра, также была затронута тема евроатлантической интеграции Грузии. "США продолжат поддерживать процесс интеграции Грузии в НАТО", - отметил глава грузинского МИД.



На встрече, по информации МИД, стороны обсудили ситуацию в Абхазии и т.н. Южной Осетии, включая новые мирные инициативы грузинского правительства, направленные на восстановление доверия с абхазами и осетинами.



Сообщается, что У.Митчелл в очередной раз заявил о твердой поддержке Соединенными Штатами территориальной целостности и суверенитета Грузии.















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