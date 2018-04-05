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Трамп раскритиковал Германию за разрешение строить «Северный поток-2»


05.04.2018   22:02
Германия ведет неправильную политику, когда договаривается с Россией о строительстве газопровода "Северный поток-2" и при этом тратит на оборону менее 1% ВВП.

Об этом заявил президент США Дональд Трамп во время встречи с лидерами балтийских государств в Вашингтоне, передает Bloomberg.

"Даже сейчас Германия тратит 1%, даже менее 1% (на оборону. - Ред). И теперь Германия запускает газопровод в Россию, где будет платить миллиарды долларов за энергию из России. Так я и говорю, что там вообще происходит? " - отметил американский лидер.

"Это неправильно", - добавил он.

Согласно данным Министерства обороны Германии, в прошлом году расходы страны на оборону составили 37 млрд евро, или 1,2% ВВП. НАТО требует от стран-членов тратить на оборону не менее 2% ВВП.

Напомним, 27 марта Германия дала разрешение на строительство спорного газопровода "Северный поток-2" по дну Балтийского моря.

Как известно, проект "Северный поток-2" предусматривает строительство и работу двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море в Германию.

Противники проекта - в том числе Польша, страны Балтии и Дания - утверждают, что "Северный поток-2" увеличит зависимость ЕС от "Газпрома", который уже поставляет около трети объемов газа в ЕС.






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